Si chiude in casa e non risponde | la madre disperata chiama i carabinieri
Una donna chiama i soccorsi poiché la madre non risponde e si è barricata in casa. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in una palazzina di via Paolo VI a Rudiano, dove l’anziana si era isolata. Per diverse ore, le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione, creando una situazione di attesa nel quartiere. Non risultano ancora dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa situazione.
Una madre disperata, i vigili del fuoco in allerta, i carabinieri pronti a intervenire. Per ore, martedì, una palazzina di via Paolo VI a Rudiano è diventata il centro di un'operazione delicata che ha tenuto con il fiato sospeso un intero quartiere.Tutto è cominciato quando una donna anziana ha.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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