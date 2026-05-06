Si chiude in casa e non risponde | la madre disperata chiama i carabinieri

Una donna chiama i soccorsi poiché la madre non risponde e si è barricata in casa. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in una palazzina di via Paolo VI a Rudiano, dove l’anziana si era isolata. Per diverse ore, le forze dell’ordine hanno monitorato la situazione, creando una situazione di attesa nel quartiere. Non risultano ancora dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa situazione.