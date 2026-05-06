Shopping gratis e la fuga | borse anti-allarme per svaligiare i negozi di abbigliamento

L'auto parcheggiata nelle immediate vicinanze. E poi il blitz a caccia di vestiti. Un shopping gratis che è stato messo in atto da una coppia.Il fatto è accaduto in zona Laurentina. Qui i due complici, muniti di borse schermate, hanno cercato di aggirare i sistemi di antitaccheggio. Il "dinamico.🔗 Leggi su Romatoday.it

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