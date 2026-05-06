Shock anafilattico il progetto del Comune di Vicchio per scuole e ristoranti

Il Comune di Vicchio ha annunciato un progetto volto a migliorare la risposta alle emergenze allergiche. L’iniziativa prevede l’installazione di autoiniettori di adrenalina nelle scuole e nei ristoranti aderenti al territorio. Inoltre, sarà fornita formazione specifica al personale per l’utilizzo di questi dispositivi, al fine di intervenire prontamente in caso di shock anafilattico. La misura riguarda sia le strutture scolastiche che quelle di ristorazione.

Vicchio (Firenze), 6 maggio 2026 – "Dotare le scuole del Comune e gli esercizi di ristorazione aderenti di autoiniettori di adrenalina, accompagnati da personale adeguatamente formato per il loro utilizzo in caso di shock anafilattico ". Questo il progetto che intende promuovere l'amministrazione comunale di Vicchio nell'ambito delle politiche di prevenzione e tutela della salute, con il necessario supporto dell'Azienda Usl Toscana Centro. Lo propone l'assessora alla Salute Cristina Braschi, dopo la tragedia avvenuta recentemente a Ostia per la morte di Sofia Di Vico una ragazza giovanissima, di soli 15 anni, che è morta dopo aver consumato un pasto al ristorante durante una trasferta sportiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Shock anafilattico, il progetto del Comune di Vicchio per scuole e ristoranti Notizie correlate Il Comune di Vicchio condannato a risarcire una vittima del FortetoIl Comune di Vicchio dovrà pagare un maxi risarcimento a una delle vittime del Forteto per le responsabilità che hanno avuto i servizi sociali nella... Studentessa morta per shock anafilattico: chiesto rinvio a giudizio per il titolare del ristoranteRinvio a giudizio è la richiesta avanzata dalla Procura per il titolare del ristorante del Pigneto a Roma, dove ha pranzato Avarie Anne Tierney. Aggiornamenti e contenuti dedicati Shock anafilattico, il progetto del Comune di Vicchio per scuole e ristorantiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Vicchio. Progetto per la prevenzione dello shock anafilatticoIl progetto prevede la dotazione di autoiniettori di adrenalina in tutti i plessi scolastici del territorio comunale, con l’obiettivo ... msn.com