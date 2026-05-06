Scorie nucleari | Morea dice no al deposito tra Puglia e Basilicata

Il governatore della regione ha annunciato ufficialmente il rifiuto di ospitare il deposito di scorie nucleari tra Puglia e Basilicata. La decisione arriva dopo una consultazione con le autorità locali e senza coinvolgimento diretto della regione nei processi decisionali. La Basilicata viene identificata come zona di sacrificio energetico, mentre il governo ha escluso la regione dai tavoli in cui si discutono le scelte relative alla gestione delle scorie.

? Cosa scoprirai Perché la Basilicata è considerata una zona di sacrificio energetico?. Chi ha deciso di escludere la Regione dai tavoli decisionali?. Come influirà il deposito sulla salute delle comunità tra Puglia e Basilicata?. Quali eventi storici hanno scatenato le proteste tra Irsina e Scanzano?.? In Breve Gaetano Garzone guidò petizione con oltre 50.000 firme contro il progetto.. Marcia storica a Scanzano Jonico avvenuta nel 2003 contro lo stoccaggio.. Morea denuncia mancato coinvolgimento regionale durante riunione del 5 maggio.. Irsina nel 2021 partecipò al Seminario Nazionale sul deposito delle scorie.. Nicola Massimo Morea contesta la riapertura del dibattito sul deposito nazionale delle scorie nucleari tra Puglia e Basilicata, denunciando l’assenza di un confronto con il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scorie nucleari: Morea dice no al deposito tra Puglia e Basilicata Notizie correlate Caldaie nucleari 2029: calore sicuro senza scorieEntro il 2029, le abitazioni italiane potrebbero ospitare caldaie basate su reazioni nucleari a bassa energia, una tecnologia sviluppata dalla... Scorie nucleari: la Provincia di Matera convoca il fronte comune? Cosa scoprirai Quali settori economici rischiano il collasso a causa del deposito? Chi sono i sindaci che si uniscono al fronte di Matera? Come... Contenuti utili per approfondire Nucleare: Morea, contrarietà all'ipotesi del deposito unico in BasilicataIl consigliere regionale della Basilicata, Nicola Massimo Morea (Azione), in una nota, interviene con fermezza sul ritorno del dibattito relativo alla possibile realizzazione del deposito unico nazio ... ansa.it Nucleare, il passato non passa: scorie ferme, costi fuori controllo e nessuna soluzioneA Saluggia resta l’emergenza mentre slitta al 2040 il rientro dei rifiuti dalla Francia. Deambrogio attacca: Sistema incapace e senza credibilità ... giornalelavoce.it