Scommesse condannato il direttore di Dillingernewsit | Diffamò Zalewski facendosi portavoce dell’audio di Corona

Il direttore di un sito di informazione è stato condannato per aver diffamato un politico, facendo da portavoce di un audio diffuso dall’ex paparazzo. La condanna arriva dopo che la pubblicazione di un’intervista non verificata ha generato un processo legale. La vicenda riguarda l’utilizzo di contenuti audio senza conferma dell’attendibilità e l’accusa di aver rappresentato l’incertezza come certezza certa.

Guai a farsi “portavoce” degli “scoop” di Fabrizio Corona, senza verificarne il contenuto e rappresentarne al pubblico “ l’incertezza ”. È il senso della sentenza con cui a fine aprile il giudice del Tribunale di Roma Valeria Rosa Alonge ha condannato il direttore di Dillingernews.it, Luca Arnau, a 1.500 euro di multa per diffamazione ai danni del calciatore dell’Atalanta Nicola Zalewski. Il centrocampista italo-polacco aveva denunciato Arnau per un articolo pubblicato a ottobre del 2023, quando era ancora in forza alla Roma, sulla testata online riconducibile, in base a quanto testimoniato in aula da due società, inclusa la Atena srl, “per il 99% nella titolarità formale della madre di Fabrizio Corona e l’1% di Pes Francesca, legata per quanto noto a Fabrizio Corona ”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scommesse, condannato il direttore di Dillingernews.it: “Diffamò Zalewski facendosi portavoce dell’audio di Corona”

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