Nella giornata del 5 maggio, l'Istituto Sturzo ha ospitato la presentazione del libro 'Aldo Moro - Le idee, il metodo, l'eredità', scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Losacco. Tra i partecipanti, sono intervenuti anche leader politici di rilievo, tra cui esponenti di diversi schieramenti. La sala era piena di pubblico e giornalisti, mentre si discuteva delle tematiche legate alla figura e all’eredità di Moro.

Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Sala strapiena all'Istituto Sturzo per la presentazione del libro 'Aldo Moro - Le idee, il metodo, l'eredità' di Tino Iannuzzi e Alberto Losacco. Tanti ex democristiani. alcuni poi passati nell'esperienza della Margherita. Tanti parlamentari dem a partire dai capogruppo Francesco Boccia e Chiara Braga. A parlare del nuovo libro sullo statista Dc la segretaria dem Elly Schlein, Dario Franceschini e Pierferdinando Casini. L'aspirazione ad unire, il filo che percorre gli interventi. Lo ricorda Casini: "Ha sempre lavorato per unire, mai per dividere". E in quell'"aspirazione all'incontro tra i due avversari", Franceschini vede il terreno d'origine che ha poo portato all'Ulivo e al centrosinistra.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein, Franceschini e Casini per nuovo libro su Aldo Moro: "Lavorò a unire mai a dividere"

Notizie correlate

Schlein celebra la pluralità: Casini e Franceschini dissentono nel Pd? Cosa scoprirai Come influenzerà la riforma del voto il futuro del Partito Democratico? Perché Franceschini si oppone alla creazione di un centro...

Avellino, nasce il fronte progressista attorno a Nello Pizza: il sostegno del PD Aldo Moro e il ruolo della corrente SchleinIl Circolo PD Aldo Moro di Avellino annuncia il sostegno a Nello Pizza come candidato sindaco della coalizione di Campolargo.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Schlein fa prove di centro nel segno di Aldo Moro. Il monito di Franceschini; Pd, Schlein dopo l’uscita di Madia: Orgogliosi di tutte le nostre culture; Schlein chiama gli ex Dc: tradizioni culturali con il Pd. Legge elettorale, il nuovo no; Aldo Moro. Le idee, il metodo, l'eredità.

Dialogo, apertura e sguardo al futuro. Schlein morotea all’Istituto SturzoSembra quasi un battesimo, i padrini ci sono sicuramente: Pier Ferdinando Casini e Dario Franceschini hanno affiancato ieri la segretaria del Partito democratico Elly Schlein alla presentazione del li ... formiche.net

Schlein chiama gli ex Dc: tradizioni culturali con il Pd. Legge elettorale, il nuovo noÈ una coincidenza. Ma una di quelle coincidenze che fanno capire che cosa è stata l'Italia politica e che cosa, se si fa tesoro della storia, può ancora essere. Ieri ... ilmessaggero.it

“Aldo Moro è un po’ un padre nobile”. A illuminare il contesto è la battuta, che gira in un Istituto Sturzo pienissimo, dove ieri pomeriggio converge il Pd al completo per la presentazione del libro di Alberto Losacco e Tino Iannuzzi, Aldo Moro, le idee, il metodo, l’ - facebook.com facebook

. @paolomieli: "Franceschini ha detto: noi con i 5 Stelle come Aldo Moro con la DC. Confronto molto impegnativo, quella fu una cosa di grande elaborazione, un corpus complesso, presentare così l'accordo PD-5Stelle mi sembra eccessivo" x.com