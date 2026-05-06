Scatta il sequestro a Spoltore per un terreno e tre cassoni scarrabili colmi di rifiuti macerie

I carabinieri forestali di Pescara hanno eseguito un sequestro a Spoltore, bloccando un terreno e tre cassoni scarrabili pieni di rifiuti non pericolosi. L’operazione si è concentrata sulla presenza di materiali di scarto di varia natura, accumulati senza autorizzazioni ufficiali. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata in questa fase, e il procedimento legale prosegue per verificare eventuali irregolarità.

I carabinieri forestali di Pescara hanno sequestrato un terreno e tre cassoni scarrabili colmi di rifiuti non pericolosi. I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale e militari del nucleo Cites del gruppo carabinieri-forestale di Pescara hanno eseguito.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Veleni nel terreno e nell'acqua, scatta il sequestro della discarica di FinaleUn provvedimento drastico per fermare un inquinamento ambientale definito dagli inquirenti perdurante e grave. Materiale edile scaricato nel terreno: scatta il sequestro. Denunciato imprenditoreControlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Frignano, che nella tarda mattinata odierna hanno proceduto al sequestro penale... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ATTIVITÀ INDUSTRIALE SENZA SICUREZZA E PRIVACY PER I LAVORATORI: SCATTA IL SEQUESTRO A MINTURNO; Truffa Superbonus 110%, incassavano soldi pubblici per lavori mai effettuati: scatta il sequestro di oltre 4 milioni di euro; Ape calessino, stretta della Municipale: scatta il sequestro; Carne mal conservata, maxi sequestro da 300 chili: scatta la chiusura per una macelleria nel Milanese. Truffa Superbonus 110%, incassavano soldi pubblici per lavori mai effettuati: scatta il sequestro di oltre 4 milioni di euroCoinvolte due società del settore edile, l’indagine ha avuto origine dall’analisi della contabilità di cantiere ... lanuovasardegna.it Praiano: opere abusive in zona di notevole interesse pubblico. Sequestro della GdFI nuovi terrazzamenti, camminamenti, murature di contenimento in calcestruzzo e pietrame, nonché un appartamento dalla superficie di circa 100 mq. in corso di realizzazione, sono ... ilmattino.it El Karouani, la Juve scatta a sinistra! Rivoluzione mercato: mistero Cambiaso, via Cabal - facebook.com facebook #ElKarouani, la #Juve scatta a sinistra! Rivoluzione mercato: mistero #Cambiaso, via #Cabal x.com