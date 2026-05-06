La Saudi Pro League si avvia alla conclusione della stagione in un clima di tensione e polemiche. Durante una recente partita, l’Al Hilal ha segnato un gol giudicato imbarazzante, suscitando reazioni di sdegno tra tifosi e commentatori. Ronaldo, presente in campo, si è mostrato visibilmente arrabbiato. La lega si trova al centro di accuse riguardo a presunte partite truccate, mentre gli arbitri sono oggetto di un intenso scrutinio mediatico.

La Saudi Pro League sta chiudendo la stagione nel modo peggiore possibile: tra accuse di partite truccate, arbitri sotto processo mediatico, e un gol talmente imbarazzante da sembrare scritto da uno sceneggiatore pigro. Il campionato saudita, che il PIF ha riempito di miliardi e di stelle, rischia di affogare in una polemica che fa sembrare la Serie A un modello di trasparenza. Il gol fantasma dell’Al Hilal che ha fatto esplodere i social. Al Hilal-Al Khaleej, 79° minuto, risultato sull’1-1. Il difensore dell’Al Khaleej Pedro Rebocho decide di passare il pallone al proprio portiere, ma lo fa con una precisione invertita: consegna la sfera direttamente a Sultan Mandash dell’Al Hilal, che deve solo calciare in porta.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saudi Pro League nel caos: gol imbarazzante dell’Al Hilal, Ronaldo furioso

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