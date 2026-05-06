Nelle prime fasi di Saros, i combattimenti risultano generalmente affrontabili, ma tutto cambia con l’arrivo dei Nova Projectiles, gli attacchi rossi che interrompono la normale dinamica dello scontro. Questi attacchi, noti come Parry, possono causare danni significativi se non vengono gestiti correttamente. La presenza di questi proiettili evidenzia una nuova fase di sfida all’interno delle battaglie, che richiede attenzione e strategie di difesa più attente.

Nelle prime ore di Saros, molti combattimenti sembrano gestibili fino a quando non iniziano ad apparire i famosi Nova Projectiles, gli attacchi rossi che cambiano radicalmente il ritmo degli scontri. Questi colpi non funzionano come i normali proiettili presenti nel gioco e obbligano il giocatore a imparare una meccanica completamente diversa rispetto alla semplice difesa o alla schivata classica. Il problema principale è che le difese standard risultano quasi inutili contro questa tipologia di attacco. Lo scudo non riesce a bloccare correttamente i Nova Projectiles e spesso viene spezzato immediatamente. Anche lo scatto non garantisce sicurezza totale, soprattutto durante i combattimenti più affollati dove i colpi arrivano da più direzioni contemporaneamente.🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Saros: come sbloccare il Parry per non subire danni

Notizie correlate

Leggi anche: Saros: gli upgrade Armor Matrix da sbloccare subito per trasformare ogni run in un successo

Leggi anche: WTA Indian Wells 2026, Parry elimina Williams. Prima vittoria 1000 per Tagger, avanti Vekic e Townsend

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Saros: come sbloccare il finale segreto e il trofeo Lascia Andare; Guida Saros: Come sbloccare il Rampino; Nuovi avatar gratis su PlayStation: il codice per sbloccare quelli di Saros; Saros ha un trailer dei riconoscimenti: è stato davvero un trionfo.

Saros: Come sbloccare il Parry per respingere i colpi senza subire danniIn Saros, il sistema di combattimento evolve continuamente man mano che ottieni nuovi strumenti e potenziamenti. All’inizio dell’avventura molte situazioni ... techgaming.it

Saros: gli upgrade Armor Matrix da sbloccare subito per trasformare ogni run in un successoIn Saros, il fallimento non è un ostacolo, ma parte integrante dell’esperienza. Ogni run mette alla prova riflessi, lucidità e capacità di adattamento, ma ... gamerbrain.net

Sony lancia un set di avatar gratjs su PS5 per celebrare l'uscita di Saros, riscattabili tramite un codice sul PlayStation Store. https://www.everyeye.it/notizie/nuovi-avatar-gratis-playstation-codice-sbloccare-saros-875765.htmlutm_medium=Social&utm_sourc - facebook.com facebook

Saros è disponibile da oggi: quattro chiacchiere con Housemarque x.com