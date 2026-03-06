wta indian wells 2026 parry elimina williams prima vittoria 1000 per tagger avanti vekic e townsend

Nel primo turno del WTA Indian Wells 2026, una partita ha visto la vittoria di Parry su Williams. È la prima volta in carriera che Tagger vince un torneo 1000, mentre Vekic e Townsend sono avanzate al turno successivo. La giornata ha messo in evidenza anche altri incontri della fase iniziale del torneo.

Si sono conclusi i match del primo turno del WTA di Indian Wells. Una giornata che ha visto la prima vittoria in carriera in un 1000 della diciassettenne Lilli Tagger. L’austriaca, allenata da Francesca Schiavone, ha superato in due set la francese Varvara Gracheva con il punteggio di 6-2 6-4 in neanche un’ora e mezza di gioco. Tagger affronterà ora al secondo turno la greca Maria Sakkari. Donna Vekic finalmente si sblocca in questo 2026 e riesce ad ottenere la sua prima vittoria stagionale nel circuito WTA, battendo con un duplice tie-break (7-6 7-6) la ceca Tereza Valentova ed ora se la vedrà al prossimo turno con l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero cinque. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Errani/Paolini-Cristian/Tauson, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: giocatrici in campo!Giocatrici in campo! Siamo nello Stadium 6 del ‘Tennis Paradise‘ di Indian Wells! 21:56 Paolini che, in singolare, esordirà nella giornata di domani...

