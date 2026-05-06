Il bando per i giovani talenti provenienti dall’estero è stato prorogato in Sardegna e permette a cinque candidati di partecipare a uno stage nell’isola. I selezionati sono stati individuati tramite un processo di valutazione delle candidature, con l’obiettivo di favorire il rientro di giovani qualificati. Le competenze acquisite all’estero saranno messe a disposizione dell’economia locale, attraverso un’esperienza di formazione e confronto diretto.

? Cosa scoprirai Chi sono i cinque giovani selezionati per lo stage in Sardegna?. Come possono le competenze maturate all'estero trasformare l'economia dell'isola?. Quali settori strategici saranno coinvolti nel nuovo bando prorogato?. Perché il progetto punta su collaborazioni temporanee invece del rientro definitivo?.? In Breve Scadenza prorogata al 31 maggio 2026 per i candidati tra 18 e 35 anni.. Selezione finale di 5 vincitori per settori ICT, sociale, turismo ed enogastronomia.. Stage di due o quattro settimane in Sardegna per lo sviluppo dei progetti.. Iniziativa sostenuta dalla Fondazione di Sardegna e dalla Fondazione con il Sud.. I termini per partecipare al concorso di idee Talent in Sardìnia sono stati prorogati fino al 31 maggio 2026, offrendo una nuova finestra temporale ai giovani emigrati tra i 18 e i 35 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna: prorogato il bando per i giovani talenti all’estero

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