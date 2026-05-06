sansepolcro approvata la mozione per la tutela di prodotti agricoli e alimentari

Nella giornata del 6 maggio 2026, a Sansepolcro è stata approvata una mozione dedicata alla tutela dei prodotti agricoli e alimentari. La decisione riguarda specificamente le iniziative volte a proteggere e valorizzare i beni del settore, con un intervento ufficiale approvato dall’assemblea comunale. L’atto segue un percorso di discussione tra i membri dell’ente e si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle produzioni locali.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Approvata la mozione per la tutela di prodotti agricoli e alimentari a Sansepolcro. Nell’ultima seduta del consiglio comunale l’assemblea ha approvato, all’unanimità, una mozione avente per oggetto la revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto, presentato dalla maggioranza e dopo un emendamento proposto dal gruppo Pd, ha ottenuto il via libera da tutti i gruppi presenti ed è ispirato da una azione di Coldiretti sull’intero territorio nazionale. Con esso si impegnano sindaco e giunta ad attivarsi nei confronti dell’Anci Toscana perché si faccia promotrice presso le...🔗 Leggi su Lanazione.it

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