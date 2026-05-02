Madan Kataria | Yoga della Risata per la salute e la pace in Basilicata

Un nuovo metodo di benessere si sta diffondendo in Basilicata, chiamato Yoga della Risata. Questa pratica si propone di migliorare la salute e favorire la calma interiore attraverso semplici sessioni di risate. Si sostiene che un minuto di risata possa contribuire a ridurre lo stress, mentre dieci minuti di esercizio potrebbero avere effetti benefici sul corpo. La disciplina si sta diffondendo tra diverse fasce di persone, interessate a migliorare il proprio equilibrio emotivo.

? Cosa scoprirai Come può bastare un minuto di risata per ridurre lo stress?. Cosa accade al corpo con soli dieci minuti di questa pratica?. Perché il benessere interiore può influenzare i conflitti globali?. Come può la Basilicata trasformare la gestione dello stress in risorsa collettiva?.? In Breve La disciplina è presente in oltre 120 nazioni dal 1995 a Mumbai.. Sessioni di 10 o 15 minuti riducono gli ormoni dello stress.. Il Club della Risata La Scelta Felice promuove l'iniziativa a Potenza.. La Giornata Mondiale della Risata si celebra domenica 3 maggio 2026.. Il medico indiano Madan Kataria invia un messaggio di speranza alla Basilicata in occasione della Giornata Mondiale della Risata, fissata per domenica 3 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madan Kataria: Yoga della Risata per la salute e la pace in Basilicata Notizie correlate Yoga della Risata a Sarzana: benessere per gli anzianiLa residenza Sabbadini di Sarzana accoglie una nuova pratica per il benessere degli ospiti. "Tanto vale divertirsi": la commedia che celebra la forza liberatoria della risataCEGLIE MESSAPICA - Prosegue la stagione di prosa del Teatro Comunale di Ceglie Messapica con l'organizzazione di Puglia Culture e la curatela di... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Elisabetta Grosso: con lo Yoga della risata alla ricerca della Pace; Calendario di maggio 2026: feste, date e giorni da segnare in rosso. Ridi che ti passa, lo yoga della risataRidere come se non ci fosse un domani. Una massima del genere potrebbe essere facilmente adottata dagli estimatori dello Yoga della risata, una pratica inventata nel 1995 da Madan Kataria, un ... corriereadriatico.it Yoga della risata, il fondatore Madan Kataria: «Vi spiego perché ridere è una cosa seria»Conosciuto come il Guru della risata (London Times), Madan Kataria è un medico allopatico indiano che ha fondato lo Yoga della Risata. Partita nel 1995 con sole cinque persone in un parco pubblico ... iodonna.it Madan Kataria - facebook.com facebook