Un episodio di violenza si è verificato a San Giorgio Jonico, dove un uomo ha impedito alla moglie di essere aggredita all’interno di un’auto. Secondo le prime testimonianze, il marito è intervenuto prontamente nel momento in cui la donna era sotto attacco. La scena si è svolta in un contesto di improvvisa esplosione di violenza da parte di un giovane, che avrebbe iniziato a scagliarsi contro la donna senza apparente motivo.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il marito a intervenire nel momento esatto?. Cosa ha spinto il giovane a scatenare la violenza improvvisa?. Perché l'aggressore ha opposto resistenza ai Carabinieri dopo la colluttazione?. Quali indagini stanno seguendo le autorità per accertare le responsabilità?.? In Breve Aggressione avvenuta il 5 maggio 2026 vicino all'ufficio postale di San Giorgio Jonico.. Il marito è intervenuto dopo aver udito le urla dalla sede delle Poste.. I Carabinieri hanno immobilizzato il trentenne alterato mentre il 118 prestava assistenza.. La donna non ha riportato ferite fisiche nonostante lo shock subito in piazza.. Un uomo di circa 30 anni ha scatenato il panico nel centro di San Giorgio Jonico alle ore 19:00 di ieri, tentando di aggredire una donna all’interno della sua auto parcheggiata vicino all’ufficio postale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giorgio Jonico: marito salva la moglie da un’aggressione in auto

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