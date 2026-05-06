Salute | Italia migliore della media Ocse per 7 parametri su 10

L’Italia si posiziona sopra la media dei Paesi Ocse in sette dei dieci indicatori principali legati alla salute e ai fattori di rischio. I risultati mostrano che in più di metà dei parametri analizzati, il Paese ha registrato performance superiori rispetto alla media dell’area. Questi dati vengono presentati in un rapporto che monitora lo stato di salute e le condizioni sanitarie di diversi Paesi coinvolti.

L’Italia ha ottenuto risultati migliori della media dei 38 Paesi dell’area Ocse per quanto riguarda 7 dei 10 indicatori chiave che misurano lo stato di salute e i fattori di rischio per la salute. E’ uno dei dati che emerge dal rapporto «Health at a Glance» che fornisce una serie completa di indicatori sulla salute della popolazione e sulle prestazioni dei sistemi sanitari nei paesi membri dell’Ocse, nei paesi partner chiave e nei paesi candidati all’adesione. Tra i fattori considerati: l’accesso e la qualità dell’assistenza sanitaria, la spesa sanitaria e le risorse del sistema sanitario. In Italia, per esempio, la mortalità a 30 giorni dopo un infarto miocardico acuto è stata del 4,7%, contro una media dei Paesi Ocse del 6,5%, e del 6,9% dopo un ictus, contro una media del 7,7%.🔗 Leggi su Feedpress.me

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