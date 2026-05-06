Salerno Lanocita propone | registrazione figli coppie omogenitoriali

A Salerno, un rappresentante ha proposto di introdurre la registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali presso gli uffici comunali. La proposta mira a modificare le modalità di formalizzazione delle situazioni familiari di questo tipo, coinvolgendo le procedure amministrative locali. Si parla anche di figure che si occuperanno di favorire l'integrazione sociale, all’interno del contesto cittadino.

?? Cosa scoprirai Come cambierebbe la burocrazia degli uffici comunali con questa riforma? Chi sono i soggetti che guideranno l'integrazione sociale a Salerno? Quali impatti concreti avrà questa scelta sull'economia e sul turismo? Perché questa proposta mira a trasformare Salerno in un modello europeo??? In Breve Federica Di Martino propone coinvolgimento organizzazioni locali contro discriminazioni di genere. Salerno aderisce da dieci anni alla rete per l'uguaglianza RE.A.DY. Diba .🔗 Leggi su Ameve.eu

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