Il sindaco di Milano ha dichiarato che i poteri speciali, attualmente in discussione per la capitale, dovrebbero essere estesi anche a Milano e Napoli. La proposta riguarda una riforma che mira a rafforzare le competenze di alcuni enti locali, ma ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici. La discussione si concentra sulla possibilità che questa riforma possa alterare l'equilibrio tra le grandi città italiane.

? Cosa scoprirai Perché la riforma di Roma minaccia l'equilibrio tra le metropoli?. Chi sono i politici che si oppongono alla tesi di Sala?. Come influirà questa battaglia territoriale sulla gestione delle risorse nazionali?. Quali sono i modelli europei citati per giustificare i poteri speciali?.? In Breve Rampelli di Fratelli d'Italia cita Madrid e Parigi per difendere lo status di Roma.. I consiglieri Azione De Gregorio e De Santis criticano la tesi di Sala.. Il Pd ha scelto l'astensione durante il primo passaggio del voto alla Camera.. La riforma mira a equiparare Roma ai livelli di Stato e Regioni.. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scatenato un acceso dibattito mercoledì 6 maggio 2026, contestando la riforma dei poteri pensata esclusivamente per Roma Capitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sala sfida Roma: “I poteri speciali servono anche a Milano e Napoli

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Panoramica sull’argomento

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Sarà Daniele Chiffi a dirigere Parma-Roma al Tardini, sfida delicatissima per la corsa Champions dei giallorossi. Ad affiancarlo ci saranno gli assistenti Bahri e Vecchi, mentre in sala VAR è stato designato Mazzoleni con Paganessi nel ruolo di AVAR. Comple - facebook.com facebook