Sagra di S Nicola giorni clou | al Molo rievocazione storica dell?arrivo delle ossa da Myra

A Bari, la festa di San Nicola si avvicina alla sua fase principale con un evento al molo. Questa sera si svolge una rievocazione storica che ricorda l’arrivo delle ossa del santo da Myra. L’appuntamento richiama sia i turisti che i residenti, coinvolgendo un momento simbolico legato alle tradizioni locali. La manifestazione si inserisce tra gli eventi più attesi della celebrazione dedicata al santo protettore della città.

La festa di San Nicola entra nel vivo a Bari. Stasera al molo uno degli appuntamenti più attesi da turisti e baresi ovvero la rievocazione dell?arrivo delle ossa del.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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