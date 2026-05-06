Al Bike Festival di Riva del Garda è stato presentato il nuovo modello di occhiali da ciclismo, caratterizzato da leggerezza e materiali ecocompatibili. Il prodotto è disponibile in due varianti, entrambe pensate per offrire protezione e comfort durante l’attività sportiva. La progettazione si concentra su un design che combina funzionalità e sostenibilità, senza rinunciare alla resistenza necessaria per l’uso intensivo.

Il Bike Festival di Riva del Garda ha rappresentato la cornice perfetta, all'azienda italiana Rudy Project, per presentare il nuovo casco Terraform da mountain bike. Un modello disponibile in due varianti, in grado di garantire una protezione estesa per coloro che si cimentano nel trail, enduro tecnico e downhill fino all’utilizzo anche su S-pedelec. E con un larghissimo utilizzo di materiali riciclati, che ne fanno un accessorio indispensabile sì, ma anche in fondo eco-friendly. Ancor prima infatti di vederne le caratteristiche tecniche, va detto che il nuovo Rudy Project Terraform, sia nella versione standard che in quella Pro, oltre all'omologazione CE EN 1078 e CPSC (rispettivamente per Europa e Nord America), dispone anche della NTA 8776.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Rudy Project Terraform: protettivo, leggero ed eco-friendly

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