A Roma, nove tennisti italiani si preparano a scendere in campo sotto la pioggia. Tra loro, Arnaldi e Stefanini affronteranno le condizioni climatiche durante le rispettive partite. Nel pomeriggio, Musetti affronterà il suo avversario, con l'esito dell'incontro ancora da definire. La pioggia potrebbe incidere sulla qualità delle prestazioni di alcuni di questi atleti, che si stanno preparando a disputare le partite previste.

? Cosa scoprirai Come influenzerà la pioggia le prestazioni di Arnaldi e Stefanini?. Chi sarà l'avversario di Musetti dopo il match pomeridiano?. Quali sfide attenderanno la giovane Noemi Basiletti al suo debutto?. Come potrà Federico Cinà superare il numero 36 del mondo?.? In Breve Stefanini sfida Ostapenko alle ore 11:00 sul campo centrale.. Arnaldi affronta Munar alle 15:00 dopo il titolo a Cagliari.. Cocciaretto sfida Kraus alle 19:00 mentre Cinà gioca contro Blockx.. Basiletti debutta contro Tomljanovic alle 18:30 nella Bnp Paribas Arena.. Nove atleti azzurri scenderanno in campo oggi, mercoledì 6 maggio 2026, per affrontare le sfide cruciali della seconda giornata degli Internazionali a Roma, mentre il meteo minaccia pioggia sui campi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sfida per 9 azzurri: Arnaldi e Stefanini sotto la pioggia

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