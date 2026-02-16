Spinazzola è tra i migliori cinque difensori al fanta | superato il record personale di reti
Spinazzola ha segnato il suo terzo gol in campionato, superando il record personale e confermando la sua miglior stagione al fantacalcio. La sua prestazione ha contribuito alla vittoria del Napoli contro una delle squadre più competitive del campionato, portando punti preziosi alla sua squadra.
Leonardo Spinazzola sta vivendo la sua miglior stagione al fantacalcio. L'esterno del Napoli ha trovato il terzo gol in campionato nel pareggio per 2-2 di domenica sera al Maradona contro la Roma, con un gran tiro da fuori con cui ha firmato il momentaneo 1-1. Grazie a questo +3, ha superato il record di reti che aveva finora registrato in un singolo campionato (due, nella stagione 2020-21 proprio quando giocava con i giallorossi). Il difensore continua a scalare anche la classifica dei migliori del suo reparto per fantamedia al Fantacampionato Gazzetta: al momento è quarto con un 6,8 dopo big del calibro di Dimarco, Bremer e Scalvini (che è pero' andato a voto in sole 12 occasioni in 25 giornate). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
