Roma il futuro dell’architettura | 4 voci per il nuovo convegno

A Roma si tiene un convegno dedicato all'architettura futura, con quattro relatori che discuteranno del ruolo della città nel presente e nel prossimo futuro. Tra gli argomenti ci sono le caratteristiche di Roma come metropoli contemporanea e il rapporto tra lo spazio pubblico e le influenze straniere, in particolare quella britannica. L'incontro si focalizza sulle prospettive di sviluppo e sulle sfide legate alla trasformazione urbana.

? Cosa scoprirai Roma può ancora definirsi una città contemporanea o è solo memoria?. Come influenzerà il dialogo tra Roma e l'Inghilterra lo spazio pubblico?. Perché il recupero della Mannara a Scicli punta alla risonanza mondiale?. Chi può davvero spiegare il concetto di contemporaneo secondo Agamben?.? In Breve Giorgia Sconamiglio e tre dottorandi discuteranno spazio pubblico e geologia all'Acquario Romano.. Contest internazionale Reuse the Kiln per la Mannara di Scicli scade l'11 giugno.. Comune di Scicli ha già ottenuto un terzo del budget per la fornace.. La giuria ha selezionato quaranta reazioni artistiche per il convegno del 12 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu

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