Roddick smonta la teoria del tennis noioso di Sinner | Siamo privilegiati Dovremmo essere grati
In un recente commento, un ex tennista ha difeso lo stile di gioco di Sinner, che ha vinto gli ultimi quattro tornei con solo due set persi, attestandosi come numero uno al mondo. L'ex giocatore ha sottolineato come il tennis di Sinner sia un privilegio e che i apprezzamenti negativi sono ingiustificati. La discussione si inserisce nel dibattito sulla percezione dello stile di gioco nel circuito professionistico.
Sinner ha vinto gli ultimi quattro tornei che ha giocato, perdendo solo due set. Ora è il numero 1 incontrastato e c'è chi non gradisce giudicando noioso il tennis. Roddick ha spiegato che si sta scrivendo la storia del tennis.🔗 Leggi su Fanpage.it
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