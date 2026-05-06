Roddick smonta la teoria del tennis noioso di Sinner | Siamo privilegiati Dovremmo essere grati

In un recente commento, un ex tennista ha difeso lo stile di gioco di Sinner, che ha vinto gli ultimi quattro tornei con solo due set persi, attestandosi come numero uno al mondo. L'ex giocatore ha sottolineato come il tennis di Sinner sia un privilegio e che i apprezzamenti negativi sono ingiustificati. La discussione si inserisce nel dibattito sulla percezione dello stile di gioco nel circuito professionistico.