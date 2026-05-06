Riorganizzare la fondazione Arezzo Comunità Basta vecchie logiche nelle nomine delle partecipate

Arezzo Comunità, la fondazione del Comune, è al centro di un intervento di Azione Arezzo, con particolare attenzione del candidato che sostiene il sindaco Marco Donati. La discussione riguarda la necessità di rivedere le modalità di nomina dei rappresentanti delle partecipate, con l’obiettivo di superare approcci ormai considerati obsoleti. La questione solleva un dibattito sulla gestione delle strutture pubbliche e sulla loro organizzazione futura.

Intervento di Azione Arezzo, in particolare del candidato a sostegno di Marco Donati sindaco Alberto Cruciani, sulla fondazione del Comune “Arezzo Comunità". Si tratta di una "buona intuizione ma va riorganizzata. Basta vecchie logiche nelle nomine delle partecipate”, dice Cruciani.Il capolista.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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