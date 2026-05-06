rinnovamento a 5 stelle arriva il progetto nova

Si chiama "Nova – Parola all’Italia" ed è il progetto con cui il Movimento 5 Stelle punta a costruire, in modo condiviso e aperto, il programma di governo dei prossimi anni. Una nuova fase politica nata su impulso del presidente nazionale Giuseppe Conte che ha visto a Roma la presentazione dei 100 team provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è chiaro e ambizioso, trovare sintesi programmatiche utili superando le differenze attraverso il metodo dell’ Open Space Technology (Ost), un approccio in cui non vi sono relatori né una scaletta definita in anticipo, per andare oltre i modelli decisionali tradizionali e restituire centralità alla partecipazione diretta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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