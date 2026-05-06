Rinasce l’aranceto del ’700 e riparte la Festa del Crocifisso

A Massignano, l’aranceto risalente al XVIII secolo è stato inaugurato di recente, segnando il ripopolarsi di un’area storica. Contestualmente, è ripresa la tradizionale Festa del Crocifisso, evento che si svolge nel paese e che coinvolge la comunità locale. La riapertura dell’aranceto ha dato nuovo impulso alle celebrazioni, che si tengono ormai da decenni, attirando numerosi partecipanti.

Con l’inaugurazione dell’ aranceto storico, a Massignano è rinata anche la tradizionale ‘ Festa del Crocifisso ’. L’aranceto, oggi denominato Hortus, testimonia quanto questo luogo sia legato alla comunità massignanese. Si tratta di un piccolo borgo che fu costruito nella metà del ‘700 ad opera della famiglia Marezi originaria di Ripatransone, che realizzò questo agrumeto a terrazzamenti in una posizione congeniale lungo il litorale. La facciata di un annesso agricolo, conserva ancora oggi la targa del 1784 (Iacubvs Veccia Ripanvs Fecit) a testimonianza del legame storico con la stessa famiglia. Il recupero del giardino storico è stato reso possibile grazie all’interessamento della nuova proprietà, l’ Azienda Agricola Baia della famiglia Iacoponi che ha saputo intercettare i finanziamenti del Pnrr dedicati ai Giardini Storici d’Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rinasce l’aranceto del ’700 e riparte la Festa del Crocifisso Notizie correlate Leggi anche: Programma ufficiale Festa del SS Crocifisso 2026 Leggi anche: Monreale, controlli durante la festa del Crocifisso: sanzioni per oltre 44 mila euro e 17 denunce Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Rinasce l’aranceto del ’700 e riparte la Festa del Crocifisso; Hortus: l'agrumeto storico di Massignano apre le porte alla comunità e ai turisti. Galatone: festa in onore del Crocifisso Da venerdìTorna a Galatone, dall’1 al 4 maggio 2026, la festa in onore del SS. Crocifisso della Pietà, uno degli appuntamenti più attesi e profondamente sentiti dalla comunità, capace di unire fede, tradizione ... noinotizie.it Festa del Crocifisso, tutto pronto a San VincenzoA San Vincenzo a Torri, da venerdì a domenica, c’è la Festa del crocifisso. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo a Torri e delle Colline Scandiccesi, dal circolo Mcl e dalla ... lanazione.it Festa del SS. Crocifisso 2026 Il 3 maggio si è tenuta la tradizionale Festa del SS. Crocifisso, che ad Anghiari è anche Festa Patronale. Nel pomeriggio in Propositura S. Messa solenne presieduta dal Can. Mons. Fabio Celli di Fiesole e concelebrata da numer - facebook.com facebook