Ricercato viene fermato alla stazione di Porta Nuova e portato a Montorio

Un uomo di 36 anni, cittadino cinese, è stato fermato dalla polizia di Verona alla stazione di Porta Nuova. Sul suo nome pendeva un mandato di arresto emesso dalla procura della Repubblica di Vicenza. Dopo il fermo, è stato trasferito presso la casa circondariale di Montorio. La polizia ha confermato che il soggetto era ricercato e che l’arresto è stato eseguito senza resistenze.

È stato rintracciato alla stazione di Porta Nuova, dalla polizia di Stato di Verona, un 36enne cittadino cinese sul quale pendeva un mandato di arresto emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza.L'uomo stazionava nell’atrio centrale delle biglietterie, quando avrebbe.🔗 Leggi su Veronasera.it Annunci nella stazione di Torino Porta Nuova Notizie correlate Fermato in centro, su di lui pendeva un ordine di carcerazione e viene portato a MontorioSulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione emesso il 9 aprile dal tribunale di Milano e la polizia di Stato di Verona, nel pomeriggio di... Condannato per maltrattamenti, percosse e lesioni, viene portato a MontorioI carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona hanno arrestato e accompagnato in carcere il 35enne, che deve scontare una pena di...