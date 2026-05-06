Il senatore Matteo Renzi ha commentato positivamente la decisione di Marianna Madia di lasciare il Partito Democratico e unirsi a Italia Viva. Renzi ha definito la ex ministra del suo governo una persona coraggiosa e ha espresso fiducia nel suo contributo alla creazione della Casa Riformista. La scelta di Madia si inserisce all’interno delle tensioni tra alcuni riformisti e la dirigenza del Pd, in un momento in cui il centro politico si prepara a giocare un ruolo chiave nelle prossime elezioni.

Roma, 6 maggio 2026 – Senatore Matteo Renzi, è contento che Marianna Madia, ex ministra del suo governo, in uscita dal Pd, abbia scelto Italia viva? "Certo! Una donna coraggiosa, ha fatto benissimo la ministra, darà una grande mano nella costruzione della Casa Riformista. Se questo progetto cresce, come sono convinto che succederà, noi vinceremo le elezioni. Perché Giorgia Meloni ha fallito su pressione fiscale, debito, stipendi, sicurezza. Dopo il referendum Giorgia è sotto botta. E il peggio per lei deve ancora venire". Madia non è l’unica, pare che di malumori tra i riformisti del Pd ce ne siano parecchi. Si attende nuove uscite? "Non credo che ci sarà un esodo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Renzi e i malumori dei riformisti Pd. “Il centro sarà decisivo per vincere”

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