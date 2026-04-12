Reggina in crisi | tra l’incubo Pellicanò e la rabbia di Torrisi

La Reggina si trova in un momento difficile, con recenti tensioni legate alle scelte tecniche e alle decisioni prese dalla società. La squadra è composta da 23 giocatori, scelti dal dirigente Alfio Torrisi, mentre si prepara alla prossima partita contro il Gela. Le recenti vicende interne e le critiche pubbliche hanno attirato l’attenzione sulla situazione attuale del club.

La sfida contro il Gela mette sotto la lente d’ingrandimento la gestione tecnica della Reggina, che si presenta con una lista di 23 elementi selezionati da Alfio Torrisi. Il gruppo amaranto deve affrontare un momento di assestamento forzato, segnato da pesanti assenze in campo e dalle riflessioni post-partita di un allenatore che non ha intenzione di nascondere il proprio disappunto per le prestazioni recenti. L’impatto del quadro clinico sulla rosa di Torrisi. Il fronte degli infortunati colpisce duramente il reparto offensivo, portando una notizia preoccupante per l’intera struttura tecnica. Pellicanò è stato colpito da un trauma severo al ginocchio, con la diagnosi che conferma la rottura sia del menisco che del crociato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggina in crisi: tra l’incubo Pellicanò e la rabbia di Torrisi Reggina al bivio: tra il rischio serie D e il rilancio di TorrisiIl destino della Reggina si gioca nelle prossime settimane, tra il rischio concreto di un quarto anno consecutivo nei dilettanti e la possibilità di... Igea-Reggina: Torrisi accende la sfida decisivaLa sfida tra Igea Virtus e Reggina si preannuncia come il momento cruciale della stagione per gli amaranto, che devono imporsi per mantenere viva la...