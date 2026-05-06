Ravioli tecnologici ma sempre lavorati a mano | il pastificio Scoiattolo apre un nuovo stabilimento e assume

Un nuovo stabilimento dedicato alla produzione di ravioli è stato inaugurato nel territorio. La struttura, dotata di tecnologie avanzate, si trova in una zona industriale e rappresenta una novità per il settore alimentare locale. La produzione continuerà a essere artigianale, con lavorazione manuale dei ravioli, nonostante le innovazioni tecnologiche adottate. Sono previste nuove assunzioni per il personale specializzato che opererà all’interno dello stabilimento.

Varese, 6 maggio 2026 – Un nuovo stabilimento di ultima generazione per la produzione di ravioli, ma che garantirà comunque occupazione con un piano di assunzioni già messo nero su bianco: è la sfida lanciata in provincia di Varese dal raviolificio Lo Scoiattolo, che ha inaugurato oggi un nuovo sito con la prima linea produttiva ad alta automatizzazione. Si tratta, fa sapere l'azienda di Lonate Ceppino (Varese), di "un momento simbolico e concreto insieme, che segna l'avvio operativo del centro nevralgico dedicato all'intero processo, dalla lavorazione al confezionamento finale, e che apre nuove opportunità, rafforzando il posizionamento dell'azienda come player di riferimento nella produzione di pasta fresca ripiena".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ravioli “tecnologici” ma sempre lavorati a mano: il pastificio Scoiattolo apre un nuovo stabilimento e assume Notizie correlate Piovan Group apre uno stabilimento nella Bassa modenese e assumePiovan Group, azienda veneziana specializzata a livello internazionale nei sistemi di automazione per lo stoccaggio e il trattamento di polimeri,...