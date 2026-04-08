Piovan Group apre uno stabilimento nella Bassa modenese e assume

Piovan Group ha annunciato l'apertura di un nuovo stabilimento nella provincia di Modena, previsto per l'autunno 2026. L'azienda veneziana, attiva nel settore dei sistemi di automazione per la gestione di polimeri, bioresine, liquidi alimentari e polveri, ha comunicato anche l'assunzione di nuovo personale per questa sede. La decisione si inserisce nella strategia di espansione internazionale dell'impresa.

Piovan Group, azienda veneziana specializzata a livello internazionale nei sistemi di automazione per lo stoccaggio e il trattamento di polimeri, bioresine, liquidi alimentari e polveri, annuncia l'apertura, operativa a partire dall'autunno 2026, di una nuova sede in provincia di Modena, a San. 🔗 Leggi su Modenatoday.it "Mis(S)conosciute" voci ritrovate e stampe ribelli nella Bassa modeneseScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il panorama culturale... Leggi anche: Lieve scossa di terremoto prima dell'alba nella Bassa modenese e ferrarese