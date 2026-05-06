Rari Nantes Savona-Ranieri Impiantistica CNPosillipo 16-14 Porzio | Partita intensa e di qualità

Nella partita della ventiquattresima giornata di campionato, la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo ha perso in trasferta contro la Rari Nantes Savona con il punteggio di 16-14. La gara è stata definita da Porzio come intensa e di qualità, con entrambe le squadre che hanno mostrato un buon livello di gioco durante l'incontro. La sfida si è conclusa con una vittoria per la squadra di casa.

Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che cede in trasferta alla Rari Nantes Savona per 16-14, nella gara della ventiquattresima giornata di campionato disputata questo pomeriggio. I rossoverdi giocano una buona partita, arrivando ad un passo dall’impresa contro i quotati avversari. Parte forte il Savona con i gol di Leinweber e Figlioli, Renzuto colpisce la traversa su rigore ma successivamente segna in superiorità, Rocchi realizza il 3-1. La Ranieri Impiantistica reagisce alla grande e piazza un controbreak di 0-5. Le reti di Renzuto e Cuccovillo valgono la parità, Porzio, Rocchino e il rigore di Radovic per il 3-6.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rari Nantes Savona-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo 16-14, Porzio: “Partita intensa e di qualità” Notizie correlate Leggi anche: Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo – Rari Nantes Salerno 17-12, Porzio :”Abbiamo giocato con maturità” Leggi anche: CONFERENCE CUP/ Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo – Panionios 12-13, Porzio: “Sconfitta amara” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Serie A1, alla Zanelli il big match Savona-Posillipo. Si infiamma la lotta salvezza; Pallanuoto, successo per le prime tre della classe. Blitz Olympic Roma con la RN Salerno; Pallanuoto23° turno infrasettimanale: Stasera alle 20.30 la Florentia ootrebbeessere in A2...; Pallanuoto, Rari Nantes Savona-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo, Porzio: A Savona per giocarci le nostre chance. Rari Nantes Savona, niente da fare con il Barceloneta: è sconfitta per 10 a 14Niente da fare per la Rari Nantes Savona. Sconfitta casalinga contro il Barceloneta, in un match valido per la terza giornata del Gruppo B dei quarti di finale della Champions League. Gli spagnoli si ... rainews.it Champions League, Rari Nantes Savona perde con il Barceloneta 17 a 10La Rari Nantes Savona, nella partita valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale della Champions League 24/25, disputata nella piscina Club Natació Atlètic-Barceloneta ... rainews.it Rari Nantes Savona-Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo, Porzio : “A Savona per giocarci le nostre chance” Ancora un impegno infrasettimanale per la Ranieri Impiantistica C.N.Posillipo che affronta domani, nella gara della ventiquattresima giornata del Campi - facebook.com facebook