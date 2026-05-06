Rapina a mano armata nell' Interspar di Cerignola | ottico nel mirino malvivente in fuga con la cassa
Un uomo armato ha fatto irruzione nell'Interspar del Quartiere Torricelli a Cerignola, minacciando i presenti e puntando l’arma a un ottico. Il rapinatore è riuscito a fuggire con la cassa del negozio, lasciando dietro di sé una scena di tensione. L’episodio si aggiunge a una serie di furti nella zona, che ormai si ripetono con frequenza e senza interventi significativi delle forze dell’ordine.
Rapinatore solitario irrompe nell'Interspar al Quartiere Torricelli, a Cerignola: paura per l'ennesima rapina a mano armata messa a segno nella città ofantina, che solo poche settimane fa, aveva chiesto - invano - l'attivazione di progetti straordinari di sicurezza come ‘Strade Sicure’.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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