Rapina a mano armata nell' Interspar di Cerignola | ottico nel mirino malvivente in fuga con la cassa

Un uomo armato ha fatto irruzione nell'Interspar del Quartiere Torricelli a Cerignola, minacciando i presenti e puntando l’arma a un ottico. Il rapinatore è riuscito a fuggire con la cassa del negozio, lasciando dietro di sé una scena di tensione. L’episodio si aggiunge a una serie di furti nella zona, che ormai si ripetono con frequenza e senza interventi significativi delle forze dell’ordine.