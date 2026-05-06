Nella giornata di ieri, a Ragusa, si sono svolti controlli interforze che hanno portato all'identificazione di 21 persone da espellere dal territorio. Durante le operazioni, è stato chiuso un locale pubblico per irregolarità nelle autorizzazioni. Le autorità hanno verificato documenti e situazioni di soggetti presenti sul territorio, portando alle decisioni di espulsione e chiusura. Le operazioni sono state condotte congiuntamente da forze di polizia e altre forze dell'ordine.

? Cosa scoprirai Come sono stati individuati i 21 soggetti da espellere?. Quali irregolarità hanno portato alla chiusura di un locale pubblico?. Perché sono stati coinvolti tecnici comunali ed esperti Enel?. Chi ha coordinato i controlli sugli immobili del centro storico?.? In Breve 130 operatori hanno effettuato 63 posti di controllo nel centro storico di Ragusa.. Controlli su 1.042 persone e 560 veicoli hanno rilevato 37 violazioni stradali.. Ispezioni con Comune ed Enel hanno verificato contratti e utenze degli edifici.. Controlli su 8 locali pubblici hanno causato la chiusura di un esercizio.. Ventuno cittadini stranieri rischiano l’espulsione a Ragusa dopo le operazioni di controllo condotte dalle forze dell’ordine nel mese di aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ragusa, raid interforze: 21 espulsioni dopo i controlli sul territorio

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