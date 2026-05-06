Qui non si amministra si improvvisa Il consuntivo 2025 lo dimostra

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ultimo consiglio comunale, una consigliera di Fratelli d’Italia ha criticato duramente il consuntivo 2025 dell’amministrazione guidata da Pierucci, affermando che l’amministrazione si basa sull’improvvisazione e non sulla gestione pianificata. La consigliera ha anche dichiarato che si preferisce dire la verità anziché improvvisare, evidenziando una posizione critica rispetto alla gestione finanziaria e amministrativa dell’ente.

"Noi scegliamo di dire la verità: voi improvvisate". Il j’accuse della consigliera di FdI Rita Lari colpisce duramente il consuntivo 2025 dell’amministrazione Pierucci. "Non è un racconto – prosegue – è un fatto. E i fatti dicono che persiste un disavanzo, cresce la spesa corrente, aumenta l’indebitamento reale, diminuiscono le risorse disponibili per gli investimenti veri. E allora la conclusione è semplice: questa non è buona amministrazione – esordisce la Lari–: Al 31 dicembre 2025 il disavanzo è di circa 2,9 milioni non si può negare. Nessun allarmismo, ma basta con la narrazione rassicurante. Il problema non è dire “lo stiamo ripianando”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

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