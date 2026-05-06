Questura di Como uffici spostati per lavori e nuovi orari per denunce e porto armi

A partire da oggi, mercoledì 6 maggio 2026, alcuni servizi della questura di Como sono stati temporaneamente spostati in via Italia Libera 10A a causa di lavori di ristrutturazione all’ingresso principale. In particolare, l’ufficio denunce e quello per le licenze armi sono stati trasferiti in questa nuova sede, con nuovi orari di apertura. La questura ha comunicato che i servizi torneranno alla sede abituale al termine dei lavori.

Cambiano temporaneamente sede e orari alcuni servizi della questura di Como. A partire da oggi, mercoledì 6 maggio 2026, l’ufficio denunce e l’ufficio licenze armi sono stati spostati in via Italia Libera 10A, a causa dei lavori di ristrutturazione che stanno interessando l’ingresso principale.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Controlli straordinari dei Carabinieri: denunce per guida in stato di ebbrezza e porto di armi, sequestri di drogaMaxi operazione in provincia: 93 persone identificate, veicoli fermati e sostanze stupefacenti sequestrate. Nuovi uffici Polfer alla stazione di Saronno: lavori al via ad aprilePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Questura di Como - nuovi orari dell’Ufficio Denunce e Porto Armi a partire dal 6 maggio 2026 - Polizia di Stato; Como: avviso trasferimento temporaneo dell'Ufficio Armi. - Polizia di Stato; Ufficio Armi della Questura trasferito in via Italia Libera; Como, proseguono i servizi di rafforzamento della sicurezza urbana: 20enne tunisino arrestato, denunciato e accompagnato al C.P.R. di Milano - Polizia di Stato. Questura di Como: spostamento temporaneo uffici denunce e licenze armiLa Questura di Como, nel quadro degli interventi di ristrutturazione che stanno interessando l’ingresso principale, da ... valtellinanews.it Questura di Como: l’Ufficio Armi cambia sede. Da lunedì 27 Aprile appuntamenti in via Italia LiberaA partire da lunedì 27 Aprile, l'Ufficio Armi della Questura di Como si trasferirà presso la sede di Via Italia Libera n. 10. valtellinanews.it Una vera e propria maratona antitruffa quella dei poliziotti della #Squadramobile di Lecco che insieme agli agenti prima della questura di Como e subito dopo, in un'altra operazione, quelli di Monza, hanno arrestato i responsabili di alcune truffe ad anziani. Pe - facebook.com facebook