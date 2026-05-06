Questa spa fiorentina è una gemma preziosa e ha il ristorante stellato
Una spa di lusso a Firenze si distingue per i suoi servizi e il ristorante stellato che offre. La struttura, inserita nella lunga tradizione di arte e oreficeria della città, si presenta come una nuova aggiunta al panorama locale. La sua apertura è stata annunciata di recente, attirando l’attenzione di clienti e operatori del settore. La spa si distingue per l’offerta di trattamenti di alta qualità e per il ristorante premiato con una stella Michelin.
Nella lunga storia di arte applicata e oreficeria fiorentine, si aggiunge una nuova gemma: La Gemma Firenze. Una piccola grande opera di oreficeria affettiva. La preziosità del boutique hotel a cinque stelle, a pochi passi da Piazza della Repubblica e da Piazza della Signoria, è nella visione e nell’unione di una famiglia – quella dei Cecchi – che il nome del luogo racconta. Perché a comporre il nome di questo luogo ci sono le iniziali dei componenti di questa famiglia: L uca e A lessandra (i genitori) e i cinque figli G inevra, E doardo, M aria Sole, M assimiliano, A ndrea. Al di là del nome, che ci ha conquistato all’istante, abbiamo scoperto che ci sono molti motivi per visitare e vivere in prima persona questo gioiello di ospitalità e siamo qui per raccontarveli tutti.🔗 Leggi su Amica.it
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