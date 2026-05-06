Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Roma? Tutte le cifre turno per turno

Jannik Sinner si appresta a scendere in campo come testa di serie numero uno al Masters 1000 di Roma. Dopo due mesi di risultati consecutivi e vittorie importanti, il giocatore italiano si prepara a disputare il torneo nella capitale. La partecipazione e la posizione di testa di serie potrebbero influire sui premi in denaro che potrà guadagnare durante la competizione. I dettagli sui premi sono stati resi noti per ogni turno del torneo.

Jannik Sinner si presenterà da numero 1 del mondo al Masters 1000 di Roma, dopo essere stato protagonista di due mesi davvero memorabili in cui è stato invincibile e ha infilato una memorabile serie di successi dall’alto della sua classe perentoria. Dopo aver firmato il Sunshine Double (doppia stoccata sul cemento di Indian Wells e Miami) e dopo aver dettato nei primi due eventi sulla terra rossa (Montecarlo e Madrid), il fuoriclasse altoatesino punterà a fare gioire anche il pubblico del Foro Italico. Il nostro portacolori esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle teste di serie nella kermesse che andrà in scena sulla terra rossa della Capitale dal 6 al 17 maggio.🔗 Leggi su Oasport.it

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