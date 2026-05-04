Sinner quando gioca agli Internazionali? La data dell’esordio
Il tennista italiano si sta preparando per il suo debutto agli Internazionali d'Italia del 2026. La competizione si terrà nel corso di maggio e il giocatore ha annunciato di essere in fase di preparazione per affrontare il torneo. La data di esordio ufficiale non è ancora stata comunicata, ma si attendono aggiornamenti nelle prossime settimane. I tifosi sono in attesa di vedere il loro atleta in campo.
(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a esordire agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 4 maggio, il numero 1 del mondo ha scoperto proprio percorso e i possibili avversari nel Masters 1000 di scena a Roma. Sinner, prima testa di serie del torneo, ha ottenuto un bye al primo turno ed esordirà nel secondo contro il vincente della sfida tra l'austriaco Sebastian Ofner e l'americano Alex Michelsen. L'esordio di Sinner avverrà sabato 9 maggio. L'organizzazione del torneo ha infatti reso note le prime date che riguarderanno il tabellone maschile: la parte bassa, di cui fanno parte Lorenzo Musetti e Novak Djokovic, inizierà a giocare mercoledì 6, mentre quella alta, dove si trova Sinner, partirà giovedì.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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