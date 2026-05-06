In vista della sfida imminente, il Paris Saint-Germain si prepara a sostituire Hakimi con Zaïre-Emery, il quale dovrà coprire il ruolo lasciato vuoto dall’esterno. La partita si presenta come una prova importante per il giovane centrocampista, chiamato a contenere le offensive di Diaz. La difesa parigina, dopo aver subito quattro reti nelle recenti uscite, si trova ora a dover affrontare questa nuova sfida senza il suo elemento più esperto, con rischi potenziali sul risultato finale.

? Cosa scoprirai Come farà Zaïre-Emery a contenere le incursioni di Diaz senza Hakimi?. Quale rischio corre la difesa parigina dopo aver subito quattro reti?. Perché il vantaggio del PSG non garantisce la qualificazione in finale?. Chi dovrà supportare il giovane centrocampista per blindare la fascia destra?.? In Breve PSG conduce per 5 a 4 nel punteggio aggregato contro il Bayern Monaco.. L'infortunio alla coscia di Hakimi è stato confermato dai test medici del 4 maggio.. Zaïre-Emery dovrà contenere le incursioni del calciatore avversario Diaz sulla fascia destra.. Il PSG punta alla seconda finale consecutiva di Champions League contro l'Arsenal.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - PSG, sfida decisiva: Zaïre-Emery deve coprire il buco di Hakimi

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