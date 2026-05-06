Pronto sono il Papa Leone telefona e… succede l’incredibile | tutto vero!

Un episodio insolito ha coinvolto il Papa Leone, noto anche come Robert Francis Prevost, che ha tentato di aggiornare i propri dati presso una banca negli Stati Uniti. Durante la comunicazione, si è presentato come “Pronto, sono il Papa” e ha vissuto una situazione inaspettata legata alla burocrazia bancaria. L'episodio, confermato da fonti ufficiali, ha suscitato attenzione per la natura singolare dell'accaduto.

Anche un Papa può scontrarsi con la burocrazia bancaria. Protagonista dell’episodio è Robert Francis Prevost, oggi noto come Papa Leone, che avrebbe vissuto una situazione surreale tentando di aggiornare i propri dati personali presso una banca negli Stati Uniti. A raccontare l’aneddoto è padre Tom McCarthy, amico del Pontefice, durante un incontro con fedeli cattolici. Secondo quanto riportato dal New York Times, tutto risale a circa due mesi dopo l’elezione al soglio pontificio, quando Prevost decise di contattare il servizio clienti del proprio istituto di credito. Nel corso della telefonata, il Papa si sarebbe presentato semplicemente con il suo nome anagrafico, chiedendo di modificare numero di telefono e indirizzo associati al conto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pronto, sono il Papa”. Leone telefona e… succede l’incredibile: tutto vero! SENTIAMO COS'HA DETTO OGGI PAPA LEONE XIV 16/11/25 GIUBILEO DEI POVERI Notizie correlate “Gli hanno attaccato il telefono in faccia!”. Papa Leone: è tutto veroNel periodo immediatamente successivo all’elezione al soglio pontificio, emergono episodi che restituiscono un’immagine inedita della quotidianità... Leggi anche: “Pronto, sono papa Leone. Devo dirle che…”. Lui chiama e finisce malissimo: chi c’era dall’altra parte Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Si nasconde sotto il letto e fa arrestare il padre, il coraggio di un 12enne che salva la madre: Pronto, papà picchia la mamma; Rubio e la missione a Roma: tentativi di disgelo con Vaticano e governo italiano. Attesa per l'udienza con Papa Leone; Filippo Giardina: Strudel, il mio film sperimentale, è pronto; Centro Cuore del Gemelli, la benedizione di Papa Leone. Tutto pronto per dare la caccia alle "orecchie di elefante" sul circuito di Le Mans. La MotoGp torna in pista per il Gran Premio di Francia e si lancia all'inseguimento delle Aprilia di Marco Bezzecchi e Jorge Lorenzo che montano le due innovative alette ai lati de - facebook.com facebook Dalla #Croazia servizio di robotaxi autonomi pronto al lancio in Europa x.com