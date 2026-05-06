La squadra si prepara ad affrontare gli spareggi, dopo aver concluso la stagione regolare in serie C. Le partite si giocano nella zona di Crema, nel quartiere di Pergoletto, dove i giocatori si sono allenati duramente in vista di questa fase decisiva. La formazione si presenta compatta e determinata, pronta a mettere in campo tutte le proprie energie per raggiungere l’obiettivo.

Dalla serie C in quel di Crema, sponda quartiere di Pergoletto, a giocarsi gli spareggi (termine italico che ci piace più di playoff.) per la serie A il passo non è breve. Oppure sì, visto il valore di un giocatore come Daniel Tonoli, che al suo primo anno tra i cadetti non solo ha dimostrato di poterci stare bene assai, ma anche attirato l’interesse di società della massima serie. Il terzino gialloblu, o braccetto di destra se amate termini più attuali, ha parlato ieri di questo bel momento dei gialli, certamente amplificato dalla vittoria di venerdì scorso nel derby con la Reggiana, senza nascondere le ambizioni per la post season che inizierà martedì prossimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pronti per i playoff, siamo una grande squadra"

Pianese, Francesco Cangi: “Pronti per i playoff, ci aspetta una partita storica”

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