Pronostico Strasburgo-Rayo Vallecano | addio sogni di gloria

Nella semifinale di ritorno della Conference League, lo Strasburgo affronta il Rayo Vallecano. La squadra francese si presenta con un vantaggio di un gol maturato nella partita di andata. La sfida si svolge in un contesto in cui i due club cercano di ottenere la qualificazione alla finale, con le formazioni che scendono in campo determinate a portare a termine il loro percorso. La partita sarà trasmessa in diretta e può essere seguita sui canali sportivi dedicati.

Strasburgo-Rayo Vallecano è la semifinale di ritorno di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico Non c’è solamente l’uno a zero della gara d’andata con il quale il Rayo Vallecano si presenta a questo match. Ma c’è soprattutto il momento peggiore di tutta la stagione per lo Strasburgo. Una squadre che nelle ultime cinque partite ha perso quattro volte e che non riesce in nessun modo a reagire. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Zero tiri in porta una settimana fa in Spagna contro gli 8 del Rayo. Cinque tiri totali contro i 24 degli spagnoli. Anche i numeri certificano un dominio netto della squadra che giovedì sera giocherà in trasferta e che paga soprattutto il fatto di non essere riuscita a sfruttare le molteplici occasioni create nel corso del match.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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