Pronostico Friburgo-Braga | c’è profumo di rimonta

Nella semifinale di ritorno di Europa League, il match tra Friburgo e Braga si presenta con un certo interesse, soprattutto dopo che il Braga ha dimostrato di essere una squadra difficile da battere in casa. La partita si gioca in Germania, e le formazioni scendono in campo determinate a conquistare un risultato utile. La gara sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passo importante per entrambe le squadre nella corsa alla finale.

Friburgo-Braga è la semifinale di ritorno di Europa League: pronostico, dove vederla e formazioni Ve lo avevamo detto, una settimana fa, che il Braga in casa faceva paura. E infatti i portoghesi hanno messo la testa davanti vincendo due a uno. Ma la qualificazione rimane apertissima. Anzi: il risultato finale ci permette di dire che i tedeschi siano comunque favoriti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Friburgo infatti ha dimostrato di avere quella personalità che soprattutto nelle gare europee si è sempre vista nel corso dell’anno. E i bianconeri di casa potrebbero diventare, ribaltando la situazione, la terza squadra appunto di questa nazionale a a raggiungere la finale di Europa League negli ultimi cinque anni.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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Sulla carta è la meno blasonata tra le due semifinali di #EuropaLeague ma #SportingBraga e #Friburgo vanno a caccia di una finale storica. In questo torneo hanno fatto della solidità e della coerenza tattica il proprio marchio di fabbrica: possiamo attenderci - facebook.com facebook