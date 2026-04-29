Pronostico Shakhtar Donetsk-Crystal Palace | il gol c’è

La semifinale d’andata di Conference League tra lo Shakhtar Donetsk e il Crystal Palace si terrà questa sera. La partita si svolge in Ucraina e sarà trasmessa in diretta su alcuni canali sportivi e piattaforme online. Entrambe le squadre cercano di conquistare un risultato favorevole in vista del ritorno. Nessuna delle due ha ancora segnato in questa fase della competizione, ma si prevede che il gol possa arrivare durante l’incontro.

Shakhtar Donetsk-Crystal Palace è la semifinale d’andata di Conference League: dove vederla, formazioni e pronostico Nonostante il Crystal Palace, per il tipo di campionato che gioca e anche perché si è tirato fuori dalle posizioni delicate di classifica, sembra partire leggermente avanti, non crediamo che gli ucraini dello Shakhtar partano già battuti, anzi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ricordiamo che i padroni di casa – anche se si gioca come tutti sappiamo a campo neutro – sono l’ultima squadra ucraina a vincere una coppa, l’Europa League, ma tantissimi anni fa. Nel corso di questi anni però il livello è rimasto abbastanza alto e anche i quarti di finale hanno mostrato una squadra forte, pronta a giocarsela contro tutti.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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