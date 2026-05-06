La partita tra Cesena e Padova si gioca nell'ultima giornata del campionato di Serie B, la trentottesima. Si svolge in un orario ancora da definire e sarà trasmessa in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. Le formazioni ufficiali sono state comunicate poco prima del calcio d’inizio. La sfida rappresenta l’ultima occasione per le due squadre di ottenere un risultato positivo prima della fine della stagione.

Cesena-Padova è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Una vittoria per chiudere la stagione, forse. Sì, perché il Cesena, oltre a vincere in casa contro un Padova salvo, può sperare e sognare di andare ai playoff visto che è a pari punti con l’Avellino. Certo, è complicato, perché i campani sono padroni del proprio destino e giocano una partita semplice sulla carta, ma abbiamo visto nel turno precedente come le sorprese siano dietro l’angolo. Cole in ogni caso si prenderà la vittoria. La sua avventura sulla panchina del Cesena continuerà anche la prossima stagione e avrà il modo di lavorare con serenità durante l’estate per preparare l’annata.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cesena-Padova: Cole chiude con una vittoria

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