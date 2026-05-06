Pronostico Avellino-Modena | Ballardini completa l’opera

Sabato si gioca la partita tra Avellino e Modena, valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B. La sfida si disputa in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per la classifica. Entrambe le formazioni sono pronte a scendere in campo, con le formazioni ufficiali che sono state annunciate poco prima del fischio d'inizio. La partita si svolge in uno stadio con una capienza di circa 10.000 spettatori.

Avellino-Modena è una partita valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico E non ci sono dubbi sul fatto che i padroni di casa ci riusciranno per un motivo semplice: il Modena di Sottil, con la vittoria nel turno precedente, ha conquistato la sesta posizione in classifica. Non ha nessuna possibilità né di migliorarla né di peggiorarla. Insomma, questa partita gli ospiti la giocano solamente perché lo devono fare. Le motivazioni invece in casa Avellino non mancheranno perché ci sono tre squadra a 46 punti. E solamente un’affermazione permetterebbe a Ballardini di andare agli spareggi per la promozione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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