A Monaco di Baviera si prepara la sfida tra Bayern Monaco e PSG, dopo il pareggio per 5-4 della partita di andata a Parigi. Le due squadre si affrontano con diversi giocatori pronti a essere protagonisti, e le possibilità di segnare o effettuare tiri in porta sono alte. La partita si preannuncia ricca di azioni e di colpi di scena, con entrambe le formazioni che cercano di mettere in difficoltà l’avversario.

Pronostici Bayern Monaco-PSG, a Monaco di Baviera si riparte dallo spettacolare 5-4 di Parigi. Chi saranno i possibili protagonisti? C’è di nuovo l’imbarazzo della scelta. Sugli spalti dell’Allianz Arena l’aria è carica di elettricità. Bayern Monaco-PSG non è più solo una partita di calcio. Dopo quello a cui abbiamo assistito all’andata, è l’evento definitivo del 2026. Forse più della stessa finale di Budapest. Il rocambolesco e spettacolare 5-4 di martedì scorso ha lasciato cicatrici e sogni aperti in egual misura, trasformando il ritorno in una vera e propria corrida tattica. Da una parte gli uomini di Vincent Kompany, obbligati ad aggredire e fedeli a una filosofia che non ammette passi indietro, cercando di ribaltare lo svantaggio davanti al “muro rosso”.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Bayern Monaco-PSG: marcatore e tiri in porta

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