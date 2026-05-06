Proiezione del film Unicorni per la giornata contro l' omobilesboatrans*fobia
In occasione della giornata contro l'omobilesboatrans*fobia che ricorre il 17 maggio, l'associazione Renzo e Lucio propone la visione del film Unicorni.Uscito nel 2025, il film parla di Blu, un bambino di nove anni che ama vestirsi “da femmina” e sogna di interpretare la Sirenetta. Il padre non.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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