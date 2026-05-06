Prime adesioni di rilievo al Campionato italiano e-bike e alla Coppa Italia enduro mtb

Sono arrivate le prime adesioni di rilievo al Campionato italiano e-bike e alla Coppa Italia enduro MTB. Tra i partecipanti già confermati figura un atleta che ha ottenuto un 20° posto al campionato mondiale EDR, un 10° posto agli assoluti del mondo Enduro e il terzo posto agli assoluti italiani di Downhill, rappresentando una presenza di spicco nel panorama delle competizioni.

Tra i nomi già confermati spicca Tommaso Calonaci (team Ottoracing Bike), protagonista a livello mondiale con un 20° posto al campionato mondiale EDR, un 10° posto agli assoluti del mondo Enduro e terzo classificato agli assoluti italiani di Downhill.. Grande attesa anche per Andrea Garibbo del.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Castelnuovo di Val di Cecina ospita il Campionato italiano e-bike e la Coppa italia enduro mtbLe due manifestazioni rientreranno nel circuito Toscano Enduro Series e rappresentano un traguardo storico per il territorio: è infatti la prima... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Prime adesioni di rilievo al Campionato italiano e-bike e alla Coppa Italia enduro mtb; Iscrizioni nel vivo per il 55° Trofeo Vallecamonica: già numerose adesioni in vista del round inaugurale del Supersalita 2026; Rally Coppa Valtellina: iscrizioni prorogate e parterre di campioni. Primo aggiornamento dal 2012: dentro Paralimpiadi, Coppa Italia, tennis, mondiali di varie discipline ed Eurovision. Obbligo di accesso gratuito per almeno l’80% degli italiani - facebook.com facebook Finale #CoppaItalia: l'Olimpico sarà sold-out per #LazioInter x.com